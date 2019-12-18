شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يغني باللهجة الصعيدية في " لفيني النبوت يا خال " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مجد القاسم أغنية من ألبومه الجديد باللهجة الصعيدية، من كلمات محمود شوقى، وألحان سيد راضي، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: "خال ياخال ياخال.. لفيني النبوت ياخال.. وحطب مضبوط ياخال.. احنا الصعايدة ولينا هيبه وياما عن شهامتنا اتقال".

مجد القاسم لم يكن الأول في الغناء باللهجة الصعيدية، بل سبقه عديد من النجوم منهم تامر حسنى، والمطرب محمد محيى، والذى أعلن من قبل عن تسجيله لأغنية صعيدية تحمل اسم "هربت" ضمن ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

يتعاون مجد في هذا الألبوم مع عدد كبيرمن الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن مجد على نجاح الألبوم، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

يذكر أن آخرأعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعرالسعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري.، من كلمات هانى رجب وتوزيع محمد العشى والحان مديح محسن، ويقدمها محيى بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة وتدورقصتها حول فتاة يتم إرغامها على الجواز، وتقع فى حيرة الاختيار.

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