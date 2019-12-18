من "الباراشوت".. محمد إمام عن أمينة خليل: "فرحان بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: نشر الفنان محمد إمام، صورة تجمعه بالفنانة أمينة خليل من كواليس فيلم "لص بغداد"، أثناء ركوبهما الباراشوت، وذلك عبر حسابه على إنستجرام. وعلق إمام على الصورة: ""أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً، الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه ٣ سنين على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كده وإضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا" يذكر أن فيلم "لص بغداد" سينطلق في دور العرض 3 يناير المقبل، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، فنحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وإخراج أحمد خالد موسي.

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