شاهد.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في “موسم الرياض”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:53 صباحاً - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها بصور جديدة من اطلالتها في حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام. وقد خطفت نانسي عجرم قلوب وإعجاب جمهورها بالصور التي نشرتها وظهرت فيها وهي ترتدي فستان طويل وأنيق، وحصدت عشرات الآلاف من الإعجابات. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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