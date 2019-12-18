فيديو.. أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم القطيعة القائمة بين النجمة السورية أصالة، والفنانة المصرية أنغام، فاجأت الأولى الجميع وظهرت تغني «حالة خاصة جداً» من ألبوم أنغام الأخير.

أصالة ظهرت في مقطع فيديو جديد مع إحدى صديقاتها تغني «حالة خاصة جداً» بانسجام تام كشف عن حبها للأغنية، وهو ما اعتبره البعض نوع من الغزل الغير مباشر من أصالة لأنغام، خاصة أنها وافقت على نشر الفيديو علناً، بالرغم من الخلافات المشتعلة بين النجمتين.

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يُذكر أن خلاف أصالة وأنغام جاء بعد زواج الفنانة المصرية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجاً من ابنة شقيقة زوج اصالة المخرج طارق العريان، حيث عملت النجمة السورية على حذف أنغام من كافة حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصرحت باستحالة عودة علاقة الصداقة بينهما مرة أخرى.

اللافت أن فيديو أصالة الجديد ظهر وسط أنباء انفصالها عن زوجها طارق العريان، وهو ما فسره البعض برغبة النجمة السورية في استفزاز العريان، وذلك على الرغم من أنها لم تعلن حتى الآن انفصالها بشكل رسمي عنه.