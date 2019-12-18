حلا نورة تتعرض للتنمر بسبب حواجبها.. شاهد رد فعلها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الفنانة السعودية حلا نورة مقطع فيديو سجلته خلال لقاء مباشر مع متابعيها، على حسابها على “انستجرام”.
الفنانة السعودية ردت خلال المقطع على أسئلة جمهورها، لكنها تعرضت للتنمر من أحد المتابعين، والذي سخر من حاجبيها الكثيفين، قائلا: “ليه حواجبك زي البقرة؟”.
حلا عبرت عن صدمتها من هذا التعليق، وقال: “شنو هل تعبير المفاجئ! حواجبي زي البقرة؟”، لافتة إلى أنه من الممكن أن تكون هرت بشكل مخيف لكونها لا تجيد التعامل مع كاميرا الهاتف، وأنها أكثر احترافاً أثناء الوقوف أمام كاميرا التلفزيون.
الفنانة السعودية أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “لماذا هذا التنمر.. بس لاوالله هاذي جديده علي حواجبي زي البقره ?وان شاءالله بخليهم بعد أبقر من البقره.. عاجبيني حواجبي ياناس ماراح أحفهم كلش”.
يذكر أن حلا نورة كانت قد أثارت ضجة منذ ما يقرب من عام، بعدما أعلنت خبر وفاة والدتها، إلا أن الأخيرة خرجت عن صمتها لتنفي ما قالته ابنتها عن وفاتها، مؤكدة أنها مازالت على قيد الحياة، حيث قالت، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: ” مرحبًا، أنا والدة الفنانة حلا نورة الكويتية، اللي أعلنت إن وفاتي كانت قبل 3 أيام ودفنتني بالحياة”.
وأضافت: “الحمد لله أنا حية أرزق، وموجودة في فلسطين حاليًا.. حقيقة أنا كمان مصدومة متلكم من الخبر.. ما بعرف إنه ممكن حدا يموت أمه بالحياة.. متهيألي إنه ده عمل إجرامي.. وإذا هي بتعمل هالشي عشان تزيد من شهرتها، فده شيء لا يليق بها كفنانة.. وإذا كان البعد أو الوحدة سبب لذلك.. فما يصير إن بنت في العالم تدفن أمها وهي عايشة بالحياة”.
فيما دافع خال حلا نورة عنها، مؤكدا أن شقيقته لا تستحق الحياة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل مشاكلهم العائلية.
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