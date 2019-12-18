مي عمر تتعرض لموقف محرج بسبب زوجها المخرج محمد سامي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية مي عمر لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل توزيع جوائز وشوشة، بسبب زوجها المخرج محمد سامي.
سامي وقف على ذيل فستان مي عن طريق الخطأ، مما تسبب في إعاقة حركتها أمام الكاميرات، وهو ما دفع الفنانة للهمس في أذن زوجها لإزاحة قدمه من على فستانها.
المخرج المصري تفاجأ بالموقف، وقام بتقبيل رأس زوجته أمام الكاميرات، والتقط الكثير من الصور معها.
مي شاركت جمهورها بمقطع فيديو رصد هذا الموقف، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وتغزلت في رد فعل زوجها، بقولها: “رد فعله عندما أخبرته بوقوفه على فستاني.. جنتل مان حقيقي”.
وخلال الحفل تم تكريم مي عمر ومنحها جائزة أفضل وجه درامي شاب عن دورها في مسلسل “ولد الغلابة”، كما تم منح زوجها المخرج محمد سامي جائزة أفضل مخرج عن مسلسل “ولد الغلابة” أيضا.
ومسلسل “ولد الغلابة” عرض في شهر رمضان الماضي، ولعب بطولته أحمد السقا، وإنجي المقدم، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإدوارد، وكريم عفيفي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج محمد سامي.
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