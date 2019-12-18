سعد لمجرد يوجه تهنئة خاصة لوالدته في عيد ميلادها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
وجه الفنان المغربي سعد لمجرد تهنئة خاصة لوالدته الفنانة نزهة الركراكي، احتفالا بعيد ميلادها.
لمجرد نشر صورة جمعته بوالدته من طفولته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئها بقوله: “ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، بإسمي و بإسم أخي علي أقول لكِ كل عام و أنتِ بألف خير”.
الفنان المغربي أضاف: “سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا ، الله يخليك لينا ميمتي و يقدرنا بش نفرحوك ديما ان شاء الله و رآه دبا تزيان يا ميمتي”.
وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد قرر مؤخرا خوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك من خلال المشاركة في بطولة عمل درامي عربي ضخم.
والعمل الذي سيشارك فيه الفنان المغربي فكرته كانت مطروحة عليه قبل أزمة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وقد توقف العمل حتى حصوله على ترخيص باستئناف أنشطته الفنية.
ومن المقرر أن يعرض المسلسل من خلال منصة Netflix الشهيرة، وهو من إنتاج زياد الشويري، وإخراج فليب أسمر.
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