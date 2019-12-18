دوللي شاهين تكشف عن مرض ابنتها: ياريت قلبي وأنتي تضلك بخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عن تعرض ابنتها الوحيدة “نور” لوعكة صحية شديدة.

الفنانة اللبنانية نشرت مجموعة صور لابنتها وهي تخضع لفحص الطبيب في المستشفى، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

دوللي دعت بالشفاء لابنتها، بقولها: “سلامة قلبك يا قمري، يا ريت قلبي يا نور عيوني وأنت تضلك بألف خير، يالانسان الصادق الوحيد اللي عرفته بأخر عشر سنين”.

Advertisements

وأضافت: “القلب الطاهر الحنون الوحيد اللي ما بيعرف شو يعني مصلحة ولا تزلف ولا كذب ولا حوارات، الله يحميلي إياكي وشوفك أحسن بنت بالكوكب، بحبك غرامي”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين انجبت «نور» من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد 7 سنوات زواج.

وكانت دوللي شاهين قد وجهت رسالة لمتابعيها مؤخرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلالها حقيقة ارتباطها.

دوللي، قالت في تدوينتها: “لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن.. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال ارتاحوا ربنا يهديكم”.