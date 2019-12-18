بلقيس تتألق بإطلالة لامعة في حفلها بمناسبة العيد الوطني البحريني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس، حفلاً غنائياً كبيراً في حلبة الفورمولا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، وقد استمر لمدة ساعتين.

بلقيس قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أشهر أغانيها، بالإضافة إلى بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً لهذه المناسبة، مثل أغنية “بلد عيني” وهي من أهم أغنيات الفنان الراحل البحريني علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية.

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كما قدمت الفنانة اليمنية أغنية حملت عنوان “بحرين يا شمس النهار”، لتعبر عن سعادتها لمشاركتهم الإحتفال بالمناسبات الوطنية لثالث سنة.

وقالت: “أنا سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير شعب وقيادة، وأتمنى استمرار السعادة والفرح في هذا الوطن العربي والخليجي الذي نعتز به.

وتألقت بلقيس خلال الحفل بإطلالة لامعة، حيث ارتدت بذلة سودا لامعة، من تصميم أرماني، وجمعت شعرها في ضفيرة زينتها بإكسسوارات لامعة، في تسريحة بأنامل مصففة الشعر فتحية إبراهيم، وتزينت بمكياج قوي وضعته لنفسها.