أصالة: 2019 لم تكن جيدة على المستوى الاجتماعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السورية أصالة، عن أهم الأحداث التي مرت بها في عام 2019، قبل نهايتها بأيام.

أصالة، قالت خلال لقائها في برنامج The Insider، والمذاع عبر فضائية “دبي”: إن 2019 كانت على المستوى المهني جيدة للغاية بينما على المستوى الاجتماعي لم تكن على ما يرام.

وأضافت، أنها مرت خلال 2019 ببعض الآلام والمشاعر السلبية، إلى جانب وجود بعض المشاكل الاجتماعية أثرت عليها قليلًا: “مشاعر خبّطتني”.

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وعن المنشورات التي تقوم بنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: “أي شيء بحسه أنا ويخصني أنا، وما بيطول شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي، أولادي، أو والدتي، أو إخواتي، أو رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص في بحس بأمانة إني أقوله”.

وأضافت: “مستحيلو لا يمكن، أن أحكي شيء يتعلق بأي أحد من الأطراف اللي حكيت عنهم، أصدقاء أو أهل أو شيء، ودائمًا أعبر بصدق عن ما يخصني فقط، ومشاعري أنا وبس، لأني بحس إني ملك عام، وأنا صناعة الناس”.

يُذكر أن أصالة نصري، أحيت مؤخرًا حفلتين في المملكة العربية السعودية، الأولى الجمعة 30 نوفمبر، والثانية يوم 13 ديسمبر.