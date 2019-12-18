تامر حسني يظهر بـ «لوك» غريب في الاحتفال ببدء تصوير فيلم «مش أنا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “مش أنا”، بحضور زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وعدد كبير من فريق العمل.

فقد شهد الحفل حضور بطلة العمل الفنانة حلا شيحة، والفنانة سوسن بدر، والفنان ماجد الكدواني، بالإضافة لعدد كبير من فريق العمل خلف الكاميرا.

تامر شارك جمهوره بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها بلوك غريب جدا.

Advertisements

الفنان المصري ظهر في الصور ببيجامة كاستور، ووضع نظارة طبية على عينيه، وأطل بتسريحة شعر غريبة، وأطلق لحيته وشاربه قليلا، مما منحه إطلالة مختلفة تماما.

تامر أرفق الصور بتعليق قال فيه: “بدأنا و الحمد لله أول أيام تصوير فيلم مش أنا.. قصة و سيناريو و حوار / تامر حسني.. إخراج / ساره وفيق”.

لوك تامر حسني أثار تعجب جمهوره بشدة، وأكدوا أنهم لم يتعرفوا عليه في البداية، وتكهنوا أنه سيظهر بهذا الوك في فيلمه الجديد.