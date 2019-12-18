محمد سامي: شغلي مع تامر حسني مثل امتحان تدبير منزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري محمد سامي كواليس عمله مع الفنان تامر حسني، والذي أكد أن عمله معه يمثل حالة خاصة جدا، لكونه صديقه، وهو أول من رشحه كمخرج في الدراما والسينما.

سامي قال أن عمله مع تامر ليس احترافي، لكنهما يعملان معا بروح الهواة، لافتا إلى أن من يراهما أثناء التحضير لفيلم أو مسلسل سيظن أنهما يحضران لامتحان في مادة التدبير المنزلي وليس عمل فني.

وأوضح: “لما بيبقى عندنا شغل بروحله البيت أنا بقعد أشتغل على السرير وهو بيقعد على الأرض، بس أول لما بنروح التصوير قدام الناس بنكون محترفين ونبقى جد جدا وننسى الهزار”.

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المخرج المصري أضاف، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime: “وبعد ما نخلص مشهد بقوله الشغل اللي عملناه وحش على فكرة.. يقولي ده وحش جدا إزاي كان عاجبنا”.

يذكر أن المخرج محمد سامي عمل مع تامر حسني في عدد من الأعمال الفنية، منها: مسلسل “آدم”، وفيلم “عمر وسلمى3”، وفيلم “أهواك”، وفيلم “تصبح على خير”.

كما شارك تامر حسني كضيف شرف في مسلسل محمد سامي الأخير “ولد الغلابة”، والذي لعب بطولته أحمد السقا، ومي عمر، وإنجي المقدم، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وكريم عفيفي، وحقق نجاحا كبير في شهر رمضان الماضي.