رد ناري من لقاء الخميسي على منتقديها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

عبرت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن استيائها الشديد من منتقديها، ووصفتهم بالمتنمرين والكارهين للحياة.

لقاء رصدت الانتقادات التيتوجه لها، بقولها: “يافنانه .. بتكتبي بالإنجليزي ليه ؟.. يافنانه .. انت بتلبسي مفتوح ليه ماتلمي نفسك !.. يووووه مالك لابسة مقفل كدا ليه ؟.. انت قصيتي شعرك ليه ؟ شكلك وحش ؟.. انتي طولتي شعرك ليه ؟ شكلك بلدي !.. انتي بتنزلي بوست يوم الجمعه بدل ماتصلي ؟”.

وأضافت: “انتي متصوره كدا ليه ؟ فينك يا منصف ؟ انت سالت ايدك خالص !.. فستانك قرف وذوقك زفت.. انت على فكره اخرتك جهنم .. اعرفي ربنا بقى !.. ايه دا انتي مسيحيه والا مسلمة ؟.. انتي سهرانه وبترقصي ومش حاسه بالناس ! انت معندكيش دم .. حسبُنا الله فيكي وفي امثالك .. جهنم وبئس المصير.. ماتحترمي سنك بقى وتتلمي ! انتي قدوة !”.

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لقاء ردت ردا ناريا على هذه الانتقادات بقولها: “أولاً احب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ماانا .. وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ماانا ولو احيانا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا.. شكراً”.

وتابعت: “أما عن هؤلاء المتنمرين .. الكارهين للحياة والحب واحترام الاخر وتقبل الاخر .. ياجماعه صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ماانا وانا باحبهم .. اما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لاشغل ولا مشغله غير إهانة الناس وفرض أرائهم على الآخرين بدون اي احترام للحريات واختلاف الاّراء والطبائع والأفكار”.

وأكملت: “ياجماعه وفرو وقتكم الثمين في شئ اأهم من أنكم تتابعو شخص مش بتحبوه ، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم.. المهم أنكم تبقو كويسين لنفسكم وحياتكم وماتحاولوش. تملو علينا أرائكم الجدلية . ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم”.

واختتمت كلامها بقولها: “الحياة لا تحتمل.. احفظوا وقتكم للمتعة والسعاده والتحقق بعيداً عن الهري والسُباب والتنمر .. يمكن تعيشو احسن.. خليكم في حياتكم ودعو الخلق للخالق.. ماتنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله.. كل واحد ليه حياته .. كل واحد يبص في ورقته.. #انا_هو_انا #اختار_حياتي_كما_اريد #لقاء”.