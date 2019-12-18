منى زكي الوجه الإعلاني لحملة خيرية لصالح ذوي الهمم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وافقت النجمة المصرية منى زكي على أن تكون الوجه الإعلاني للحملة الخيرية التي أطلقها صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الهمم.

منى قامت بتصوير الإعلان الخاص بالحملة مع عدد من ذوي القدرات الخاصة، ودعت الجميع للتبرع للصندوق، الذي يعد أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، وتأسس الصندوق عبر بنك ناصر الاجتماعي.

ويوجه عائد استثمار أموال الصندوق لدعم وتمويل الهيئات والجهات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، كما يوجه العائد لدعم الجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتقديم المنح الدراسية لهم.

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يذكر أن منى زكي تنشغل حاليا بتصوير دورها في فيلم “العنكبوت”، ويشاركها بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما بدأت منى مؤخرا تصوير فيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وتلعب خلاله منى زكي دور سيدة حامل تتعرض للكثير من المواقف الصعبة في إطار من الإثارة والتشويق.