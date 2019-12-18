رحمة حسن تحتفل بعيد ميلادها.. وتكشف عن عمرها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية رحمة حسن بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وهي جالسة أمام قالب تورتة صغير، وتضع به شمعة واحدة.

رحمة لم تخجل من الكشف عن عمرها، حيث قالت إنها بلغت عامها الـ 32، حيث كتبت: “إنه عيد ميلادي الـ 32، أنا محظوة جدا الحمد لله.. شكرا يا الله على كل شيء”.

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وكانت الفنانة المصرية رحمة حسن قد شاركت جمهورها منذ عدة أشهر بمجموعة صور لها، خلال زيارتها لجامع الأزهر الشريف ولمصر القديمة.

رحمة ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، برفقة عدد من صديقاتها، وكن يرتدين الحجاب خلال تواجدهن بداخل المسجد.

الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الزيارة، حيث كتبت: ” “القاهرة القديمة... إنها جميلة كالعادة”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها.

وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل “سابع جار”، الذي حاز على نسبة مشاهدة ‏جماهيرية عالية، وهو من بطولة “دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم”، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات اَيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج اَيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسري.‏