شقيقة هنا الزاهد تخضع لجراحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

خضعت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة المصرية هنا الزاهد، لجراحة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ونشرت هنا الزاهد، فيديو لها برفقة شقيقتيها أثناء تواجدهم بالمستشفى، عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

كما نشرت والدتها صورة لفرح وهي ترتدي ملابس الجراحة، وعلقت عليها قائلة: “ربنا يقومك بالسلامه ياقلب ماما ويكمل سفاكي علي خير”، ولم تكشف عن أي تفاصيل للجراحة التي خضعت لها فرح.

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وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها السلامة وأن تتعافى قريبًا.

يذكر أن فرح، شاركت برفقة شقيقتها هنا، في عدد من الأعمال الفنية في طفلوتها، كما شاركت في عدد من الأعمال الإعلانية.

وكان مسلسل “الواد سيد الشحات” أخر أعمال هنا الزاهد، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات.