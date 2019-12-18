تفاصيل المكالمة التي جمعت بين عفاف شعيب وشقيقة رأفت الهجان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية عفاف شعيب، إنها تلقت عددًا كبيرًا من الاتصالات الهاتفية من شقيقة «رأفت الهجان»، أثناء العرض الأول للمسلسل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية “DMC”: “أول اتصال من شقيقة رأفت الهجان، كان بعد عرض الجزء الأول من المسلسل وأخبرتني بأنها نزيه الجمال، فقلت لها: معرفش أحد بهذا الاسم، فردت قائلة: أنا شريفة الهجان”.

وتابعت: “تلقيت العديد من التهاني من الناس، لأن العمل كان يضم نجوم كبار صعب يجتمعون في عمل واحد الآن وهم محمود عبدالعزيز، ونبيل الحلفاوي، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ويسرا، وعفاف راشد».

وأكملت: “أنها رفضت الدور في البداية بسبب صغر حجمه، وغضبت شديداً من المخرج صالح مرسي لهذا السبب، لأنها في هذه الفترة كانت محققة نجاحاً كبيرا بأعمالها، وهذا الدور لا يليق بها”.

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مسلسل “رأفت الهجان”، يدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر، بدأ العمل على إنتاج أول جزء في عام 1987.

”رأفت الهجان” من بطولة كلا من محمود عبدالعزيز، ويسرا، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ونبيل الحلفاوي، وأحمد ماهر، وتهاني راشد، وعفاف شعيب، وصبري عبدالمنعم.