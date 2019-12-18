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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية إسعاد يونس، على تهنئة الفنانة يسرا، على تكريمها من جمعية أمريكا للإعلام الخارجي بواشنطن خلال الفترة الماضية.
الفنانة يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، والمذاع عبر فضائية dmc، إن هذه الجمعية تقدم ورش عمل في السيناريو والإخراج في مصر وبعض الدول، ويهمها جدًا المنطقة العربية”.
وعن سر بكائها خلال التكريم قالت، إن المقدمة اللي قدمهوها بها فزعت منها لأنها لم تكن تتوقع ذلك، وأن التكريم هناك قصة كبيرة جدًا.
وقالت يسرا إنه بالبكاد تجد 3 اشخاص فقط هم من يكرمون، وذلك على خلاف التكريمات لدينا والتي يتم فيها تكريم 200 شخص “وحتى الكراسي أيضًا يتم تكريمها”.
وعن الجائزة قالت يسرا: كانو يريدون إعطائها لي منذ عام مضى أو عامين ولكنها لم تكن متفرغة لتسلمها”.
وعبرت الفنانة يسرا، عن سعادتها بهذه الجائزة ومؤكدة على أنها ستشارك في الورش التي تنظمها الجمعية في مصر للتعلم.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا: جائزتي من أمريكا حقيقية مش زي جوائزنا هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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