هشام عباس يشوِّق الجمهور لكليبه الجديد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شوّق الفنان هشام عباس متابعيه عبر مواقع التواصل لفيديو كليب أغنيته "الفترة اللي فاتت" بطرح الرابط الترويجي لها. حيث نشرت الصفحة الرسمية لشركة "مزيكا" على "فيسبوك" الفيديو الدعائي الأول مرفقاً بتعليق جاء فيه: "قريبا.. كليب هشام عباس الفترة اللي فاتت". علماً أنها من كلمات شادي نور ومن ألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، وصدرت ضمن ألبومه الأخير بعنوان "عامل ضجة" الذي يشهد عودته لسوق الألبومات بعد غيابٍ دام 10 سنوات، ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين.

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