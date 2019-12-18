شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة مع مجد القاسم وأبو الليف فى حفل واحد ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة رنا سماحة حفل غنائى ليلة رأس السنة بمدينة دهب، بمشاركة المطربان مجد القاسم ونادر أبو الليف، وذلك يوم 31 ديسمبر داخل إحدى القرى السياحية هناك.

من ناحية أخرى طرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.

ويعمل حالياً أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسية.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية والذى قدمها بمناسبة انتصارات أكتوبر بعنوان "مصر العظيمة"، وهى من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى.