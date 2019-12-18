شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو شو تعلن موعد جديد لانطلاق عرض مسرحية علاء الدين بالرياض والان مع التفاصيل

كايرو شو تعلن موعد جديد لانطلاق عرض مسرحية علاء الدين بالرياض الأربعاء 18 ديسمبر 2019 أعلنت إدارة مسرح كايرو شو عن تعديل موعد إطلاق العرض الاول لمسرحية علاء الدين بطولة النجم أحمد عز، وذلك بالاتفاق مع إدارة موسم الرياض الترفيهى، حيث ستنطق العروض ابتداء من يوم 25 ديسمبر بدلًا من 23 ديسمبر وذلك لتجهيز المسرح بالأجهزة الحديثة والتى تقدم لأول مرة على المسرح لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وأبدى المخرج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو شو تقديره للاهتمام الكبير الذى توليه إدارة موسم الرياض لهذا العرض والذى تجسد بشكل واضح فى الدعاية الضخمة لمسرحية علاء الدين بالرياض. Advertisements وتوجه الهوارى بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه لرعايته الكبيرة ودعمه لهذه الحملة الدعائية التى انطلقت بالفعل بشكل ضخم ومختلف للمسرحية والمقرر عرضها فى موسم الرياض على مسرح الأميرة نور. مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كايرو شو تعلن موعد جديد لانطلاق عرض مسرحية علاء الدين بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.