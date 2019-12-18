





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الممثلة كندة علوش وجود ابنة ثانية لها من زواجها السابق قبل ارتباطها بالممثل المصري عمرو يوسف. وذلك بكلامٍ واضح كتبته باللغةِ الإنجليزية رداً على معلقة واجهتها على صورة عائلية نشرتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". حيث أكدت أن حياة ابنتها الوحيدة وليس لها إبنة أخرى، بعدما سألتها إحدى المتابعات: "لديك ابنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة؟".

وعليه، فإن علوش قد دحضت بردها هذا الكثير من الشائعات التي انتشرت حولها منذ زواجها بالممثل المصري والتي طالتها بأخبارٍ شخصية تحدثت عنها بالسوء باعتبارها تركت عائلة لتبني أخرى، وهو ما انتفى بتعليقها الحاسم الذي أكدت من خلاله أن طفلتها من يوسف هي الابنة الوحيد والتي ظهرت في الصورة العائلية عبر "إنستغرام".

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تؤكد: حياة ابنتي الوحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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