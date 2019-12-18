دعوة قضائية مستعجلة لوقف تصوير مسلسل "الإختيار"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يواجه مسلسل الاختيار" دعوة قضائية مستعجلة لوقف تصويره من قبل عائلة الشهيد العقيد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، الذي استشهد و10 جنود آخرين في 7 يوليو 2017 جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكتيبة في مدينة رفح. حيث كشف محام العائلة جمال عطوة، أنه قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير المسلسل الذي يُجسِّد شخصية الشهيد فيه الممثل أمير كرارة والمقرر عرضه بشهر رمضان المقبل.

وأكد "عطوة" في تصريحه لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أن أسرة المسلسل والشركة المنتجة وفريق العمل لم يحصلوا على إذن من والدته وأشقائه الذين تربى وسطهم، وهذا أمر مهم في تفاصيل حياته. مشيراً إلى أن العائلة فوجِئَت بالخبر عن المسلسل عبر صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي أشارت لتصوير "كرارة" عملاً درامياً يجسد حياة الشهيد، وأضاف: من المؤكد أن المسلسل سيتطرق إلى سيرته الشخصية، دون الحصول على إذن منهم أو حتى إخبارهم واستطلاع رأيهم.

يشار إلى أن العمل يشكِّل التعاون الرابع للمؤلف باهر دويدار مع المخرج بيتر ميمي بعد عملهما معاً في الأجزاء الثلاثة من مسلسل "كلبش" من بطولة "كرارة" الذي حقق نجاحاً كبيرا.ً علماً أن محامي العائلة اعتبر أنهم لم يقدروا والدة الشهيد معنوياً. والمزيد في الفيديو المرفق:

