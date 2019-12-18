شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثالث من مسلسل الأنيميشن للكبار Disenchantment العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشبكة المنتجة نيتفلكس عن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل الأنيمشن للكبار فقط، Disenchantment، والمقرر عرض أولى حلقاته خلال العام المقبل، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد للعرض .

كما أعلنت الشبكة أن مسلسل Disenchantment، سيطرح على جزئيين، سيتضمن كل منهما 10 حلقات، ليصبح مجموع حلقات الموسم الثالث 20 حلقة، بالإضافة إلى أن الشبكة طرحت فيديو ترويجى للموسم الجديد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".

تدور سلسلة الرسوم المتحركة للكبار فقط في مملكة Dreamland التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي شهدت أيامًا أفضل من الوقت الحاضر، وتتمحور قصة العمل حول الأميرة تيباني، وقزمها، إلفو، وشيطانها الشخصي، لوسي، والعمل مستوحى من مسلسل الأنيمشن العائلى the simpsons ، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

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مسلسل الأنيمشن من بطولة أصوات اريك اندريه، وجيني باتن، ومات بيري، وجون ديماجيو، ونات فاكسون، ونويل فيلدينج، أبي جاكوبسون، نات فاكسون، إريك أندريه ومن فكرة مات جرونينج.

كما صرح المخرج مارتن سكورسيزي لـ مجلة "إنترتينمنت ويكلي"، أنه لا يوافق على طرح فيلمه الجديد The Irishman، كسلسلة حلقات، حيث وصل العمل الجديد إلى شبكة البث نيتفلكس يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضى، ولكن قامت الشبكة بتقسيمها إلى حلقات مختلفة المدة.

وصرح المخرج لـ EW: الفيلم لا يصلح أن يكون مسلسلا، ولكنه قصة طويلة، وسمعت الكثير من مشاهدى العمل يعلقون على أنه كان من الممكن أن يكون سلسلة طويلة، تطرح على موسمين، وبالتأكيد أنا لم أفكر في ذلك، لأن الهدف من العمل هو تراكم وربط التفاصيل المتتالية".