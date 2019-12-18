شكرا لقرائتكم خبر عن فى العرض الأول لـفيلم Star Wars.. الـcouples يسيطر على الموقف (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كيري راسل الأنظار نحوها بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء و ذلك في العرض الأول لفيلم " Star Wars: The Rise of Skywalker " و الذي اقيم أمس في هوليوود.

وقد ظهرت كيري راسل بصحبة زوجها النجم الأمريكي ماثيو ريس، وتركزت عليهم عدسات المصورين منذ اللحظة الأولي لمكان وصولهما لمكان العرض.

ارتدت كيري راسل البالغة من العمر43 عاما بالعرض فستان قصير polka dot باللونين الأسود والأبيض، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Celine " الذي تفضله عدد كبيرمن نجمات العالم .

كما حضرالعرض أيضا النجم العالمي آدم درايفر الذي ظهر بصحبة زوجته جوان توكر التي حضرت لكي تدعمه، كذلك نجم الفيلم أوسكار إيزاك الذي خطف الأنظاربظهوره مع زوجته الفيرا ليند .

كيري راسل وزوجها

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ادم درايفر وزوجته



أوسكار ايزاد و زوجته