بالصور| دنيا بطمة وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "دنيا" في الصور بإطلالة أنيقة وسط الطبيعة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

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