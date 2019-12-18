فيديو|هكذا تحول خالد النبوي للرئيس السادات في "كامب ديفيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من كواليس مسرحية "كامب ديفيد"، وذلك أثناء تجهيزه لتقديم شخصية السادات على المسرح. وكشف الفيديو عن الطرق التي لجأ إليها الفريق المشرف على مكياجه لتحويله إلى شخصية الرئيس السادات. Advertisements وكتب النبوي: "أن تصبح الرئيس السادات على المسرح.. مسرحية كامب ديفيد بأمريكا". وجسد النبوي شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسرحية "كامب ديفيد" في كاليفورنيا عام 2016، والتي حرصت أسرة السادات على حضورها. وتناولت المسرحية الأحداث الحقيقية لمؤتمر كامب ديفيد عام 1978، وما دار بين الرئيس جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، والرئيس المصري أنور السادات، وأسرار المفاوضات التي جرت بينهم.

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