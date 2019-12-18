محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الفنان رامي جمال، إنه أصيب بالبهاق وانتشر في جسده منذ أربع سنوات، وكان يظهر في البداية على شكل نقط صغيرة متفرقة وخاصة بشكل واضح في الأيدي.
وكشف المطرب رامي تفاصيل جديدة عن مرضه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، مشيرا إلى أنه لم ينتبه وقتها لأنه كان يظهر ويختفي فأعتقد أنه شئ عرضي مؤقت.
وتابع، رامي أنه بعد البحث بدأ في تناول الكورتيزون ليخيفه لكنه علم بعد ذلك أن هذا الدواء سيضره أكثر فتوقف نهائياً، ومن ثم بدأ البهاق ينتشر في كل جسده دون اختفاء.
وأنهى رامي مداخلته موضحاً أن قرر الإعلان عن المرض بعد ظهوره في وجه لأنه لن يستطيع أن يخفيه طيلة العمر.
وكان الفنان رامي جمال، أعلن الشهر الماضي عن إصابته بمرض البهاق، وتفكيره في الاعتزال بسبب ما لقاه من مضايقات.
مكالمة رامي جمال
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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