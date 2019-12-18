نشرت الفنانة مي سليم، على حسابها على “إنستغرام”، فيديو جديداً لها أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.
وظهرت فيه وهي ترتدي ملابس رجالية وتغطي رأسها بالشعر المستعار وتقوم بتقليد حركات الرجال مع تدخين السيجارة.
وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 119 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً كتبت: “الجزء التاني من كوكي الروش طحن. بطل سجاير المقرفة دي بقي عشان صحتك. والشباب للي عامل فيها روش إحنا فاهمين الحركات دي ماشي. ماشي
وبدا أن شقيقتها الفنانة ميس حمدان هي التي تقوم بتصويرها حيث علقت بدورها على المقطع: “مفيش ميرسي للي كان بيتساير معاك في الفيديو يا كوكي يا روش؟!”.
وأثنى عدد كبير من متابعيها على طرافتها إلا أنها تعرضت للكثير من الانتقادات بعد انتشار الفيديو على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين والتصرف بطريقة صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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