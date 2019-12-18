شكرا لقرائتكم خبر عن " قصة قصيرة حزينة ".. أغنية جديدة لعلي الألفي بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب على الألفى من تصوير كليب جديد بعنوان " قصة قصيرة حزينة "، من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان وتوزيع موسيقى باسم سعيد، وميكس وماستربيشوى مجدى، ومن إخراج أحمد حمدى.



على الألفي

وقال علي الألفي لـ"الخليج 365"، إن الكليب سيتم طرحه منتصف شهريناير المقبل، على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة، موضحا أن الكليب حاليا فى مرحلة المونتاج والمكساج.

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على الالفي وأحمد حمدى وعبد الرحمن محمد

وكانت آخرأغانى علي الألفي أغنية "سافر"، من كلمات أحمد شلبى، وألحان علي الألفى، وتوزيع وفواصل موسيقية محمد نزيه.

يذكر أن على الألفى من مواليد 20 مايو 1982، وبدأ مشواره الفنى منذ حوالى 11 عاما، واشتهر بالعديد من الأغانى، مثل (إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ما تنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة).