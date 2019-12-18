شكرا لقرائتكم خبر عن فى مسقط رأسه.. مصطفى قمر يحيى حفل ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب مصطفى قمر حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الجارى، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.

وضم ألبوم مصطفى قمر الأخير 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، " ضحكت ليا " كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وغيرهما.

Advertisements

من ناحية أخرى يشارك قمر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت.

يذكر أن مصطفي قمر طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا " على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين والحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.