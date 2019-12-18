كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوسن بدر" لتامر حسني " مبسوطة بشغلي معاك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركة الفنانة سوسن بدر، متابعيها بصورة تجمعها بالفنان تامر حسني، وهي صورة من فيلم "مش أنا " حيث تشاركه بالتمثيل في ذالك الفيلم وأرادت أن تعبر عن حبها بشغلها مع تامر والمخرجة سارة وفيق وذالك بنشر الصورة .

وظهرت "سوسن" في الصورة، ذات شعر أبيض وكانت تحتضن الفنان تامر حسني، الذي كان ملتحي ويرتدي نظارة.

قامت" بدر "بالتعليق على الصورة قائلة : مبسوطة جدا بتجربتي مع تامر والمخرجة "سارة وفيق" في فيلم" مش أنا " إن شاء الله يعجبكم.

تشارك بدر في عمل مسلسل"بخط الإيد" ويتكون من 45 حلقة، وسوف يعرض خارج سباق درما رمضان، ويشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، إيمان العاصي، يسرا اللوزي، ميرنا نور الدين، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.