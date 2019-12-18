شاهد.. بلقيس وزوجها يخطفان الانظار بجلسة تصوير جديدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 03:59 صباحاً - خطفت الفنانة بلقيس فتحي الانظار بجلسة تصوير مع زوجها سلطان عبد اللطيف على هامش مشاركتها في اليوم الوطني البحريني. ونشرت بلقيس مقطع فيديو قصير تظهر فيه مع زوجها فيما كانت تستعرض اطلالتها وتسريحة شعرها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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