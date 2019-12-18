محمد حماقي يكشف مفاجأة عن ثنائي كليبه الأخير «راسمك في خيالي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد حماقي، سر الثنائي الذي ظهر في كليبه الأخير “راسمك في خيالي”، والذي طرحه على موقع “يوتيوب”، قبل أيام.

وقال محمد حماقي، في كواليس برنامج The Voice: “الولد والبنت اللي ظهروا في أخر الفيديو كانا مفاجئة لي ولم أكن أعلم بمشاركتهما وتفاجئت بالموضوع، والمخرج مصطفى عامر، هو من رتب الموضوع وأخفاه عني لأنه كان يريد أن يأخذ هذه اللحظات بشكل عفوي، وتعاملت على أن الأمر حدث بشكل حقيقي على المسرح”.

وأضاف: “بعد انتهاء التصوير عرفت من عامر أن هذا جزء من خطته لتصوير الفيديو كليب وصور لهما مقاطع كثيرة وسيكون هناك قصة أخرى إلى جانب قصة غنائي على المسرح، وحبيت الفكرة جدًا”.

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المخرج مصطفى عامر، أكد أن “حماقي” تفاجأ بوجد الثنائي معه على المسرح وتعامل مع الموقف على أنه حقيقي، كما أنني أخفيت عليه الثنائي ولم يشاهدهما، فهو يعلم بوجود تصوير وقصة للفيديو ولكنه لا يعرف أن هناك أشخاص أخرين في الكليب واعتذر منه”.

وأضاف: “قبل الحفلة خضع الثنائي لعدد من البروفات لأنه يتم أمام عدد كبير من الجمهور في الحفل وهما ليسا لهما تجارب على المسرح ولذا كنت أخشى من ذلك لأن التصوير مشهد واحد، وهما شرفوني”.

كما أكد أن الفيديو كليب تم تصويره بكاميرا واحدة مع فوزي درويش، وتم التحضير لذلك قبل الحفل بفترة لكي يكون الفيديو على اكمل وجه.