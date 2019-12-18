عادل إمام: بكيت على أمي بعد وفاتها بشهر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في لقاء من الذكريات مع الإعلامية منى الشرقاوي، تحدث الفنان المصري عادل إمام، عن وفاة والدته للمرة الأولى وكيف تلقى خبر وفاتها وتأثير ذلك عليه.
الزعيم، وصف شعوره بعد رحيل والدته خلال لقاء قديم له في برنامج I’m Famous قائلا: “أنا لا أخاف من الموت لأنه قضاء الله، وكان نفسي إنها تستريح فتوفيت”.
وأضاف: “عرفت في التليفون من المستشفى أنها توفت، وقالولي البقية في حياتك، وروحت صليت ركعتين على أمي وذهبت لها المستشفى ومرضيتش أكشف وجهها، ولأول مرة أجد والدي يبكي”.
وتابع: “بعد الوفاة بشهر كنت أقود سيارتي في وسط البلد وركنتها وبكيت بكاءً شديدًا افتكرت أمي، ووجدت نفسي أنني افتقدت أكبر حب في حياتي لانه لن يحبني شخص أكثر من أمي”.
ويعد البرنامج من المرات النادرة الي يتحدث فيها الفنان عادل إمام، عن والديه، ولذا حققت الحلقتين أعلى نسبة مشاهدة طوال حلقات البرنامج.
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