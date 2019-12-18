تشييع جثمان المخرج ياسر زايد وسط حضور عدد من النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة المخرج المصري ياسر زايد، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضر عدد من النجوم.

وشارك في تشييع الجنازة كل من المخرج علي إدريس، والمخرج عمرو عابدين، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم، وحمادة الصاوي، وأحمد خالد صالح، والمطرب الشعبي محمود الحسيني، ومحمد الشربيني.

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ورحل المخرج ياسر زايد عن عالمنا، مساء أمس الاثنين 16 ديسمبر عن عمر يناهز 48 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث لم يمهله الموت لمشاهد مسلسله “الضاهر” كاملاً حيث يعرض حالياً على قناة الحياة بعد 3 سنوات من بدء تصويره وتعرضه لسلسلة من التأجيلات طوال الفترة الماضية.

يذكر أن المخرج ياسر زايد، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينيات والتسعينيات منها (ساكن قصادي، الغول)، وأخرج عدة أفلام قصيرة ومسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم (علمني الحب) عام 2005.

من أعمال ياسر زايد فيلم “فزاع” بطولة هشام إسماعيل، ومسلسل “يانا يا أنتي” للنجمتين سمية الخشاب وفيفي عبده، و”هبة رجل الغراب” بطولة ايمي سمير غانم، و”سامحني يا زمن”” وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.