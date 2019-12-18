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شكرا لقرائتكم ديانا حداد عن حراك لبنان: من حق المواطن أن يعيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أنها ترى أن من حق أي إنسان أن يعيش في وطنه بعز وكرامة.
كما أوضحت في حديث خاص لها مع "العربية.نت" أنها مستقرة في دولة الإمارات، وأن على أي دولة تأمين كافة متطلبات الشعوب تنعم له حياة كريمة.
وتابعت حول الحراك في لبنان: "نحن شعوب تستحق العيش بأمن وسلام".
من جهة أخرى، كشفت حداد أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي، متضمنا أغنية باللهجة البدوية، وعن هذه النقطة أشارت الفنانة إلى أن الأغنية الخليجية أصبحت "متطورة" جداً ولها جمهورها في كل الوطن العربي، فهي ناجحة ومتميزة.
وعن مشاركتها بفعاليات موسم الرياض في السعودية، لفتت ديانا إلى أنه كان من أنجح الحفلات التي قدمتها، حيث تواجد جمهور متعدد الجنسيات، إضافة إلى الجمهور السعودي.
وقالت ديانا: "كانت ليلة غنائية رائعة، قدمت خلالها باقة من أجمل أغنياتي التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير".
إلى ذلك ختمت ديانا حديثها حين تمنت أن يعم الأمن والأمان كافة أنحاء الوطن العربي مع قدوم العام الجديد، وأن يصل المواطن العربي لمكانته التي يستحقها في العيش الكريم.
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