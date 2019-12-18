فن ومشاهير

المصري محمد فؤاد يشارك اللبنانية مروى في حفل غنائي ليلة رأس السنة

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المصري محمد فؤاد يشارك اللبنانية مروى في حفل غنائي ليلة رأس السنة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تحيى المطربة اللبنانية مروى حفل غنائى ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة النجم الغنائى محمد فؤاد، يوم 31 ديسمبر الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل أشهر أغنياته ومنها "بين إيديك، سلام، طمنى عليك، كامننا ، ساعات بشتاق، حبيبى يا.. وغيرها من أغانيه المتميزة".

 

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من ناحية أخرى يعرض لمروى حالياً مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" على مسرح رومانس بوسط البلد، الذى يشارك فى بطولتها كل من علاء مرسى وأحمد سلامة وسمسم شهاب.

 

يذكر أن محمد فؤاد يعرض له حالياً مسلسل "الضاهر"، على قناة الحياة بعد 3 سنوات من بدء تصويره وتعرضه لسلسلة من التأجيلات  لعرضه طوال الفترة الماضية، من بطولة فريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامرعبد المنعم ومادلين طبروانجى شرف وأحمد منير وأميرة هاني وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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