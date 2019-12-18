زوجة نائب الرئيس في زيمبابوي متهمة بمحاولة قتله!

متابعة بتجــــــــرد: اتُهمت زوجة نائب رئيس زيمبابوي ماري شيوينغا بمحاولة قتل زوجها الرئيس كونستانتينو شيوينغا.

ومثلت ماري، وهي عارضة أزياء سابقة، أمام محكمة القضاة في هراري اليوم الاثنين، حيث اتهمت أيضاً بغسيل الأموال والاحتيال.

ماري مُتهمة بمحاولة قتل زوجها في جنوب إفريقيا في شهر تموز، أولاً عندما حاولت حرمانه من العلاج الطبي بالإصرار على بقائه في فندق بدلاً من مستشفى عندما سافر إلى جنوب إفريقيا لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وفي التفاصيل، وبحسب أحد أفراد الأمن، توجهت إلى المستشفى وطلبت من الأمن مغادرة الغرفة.

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وأثناء تواجدها وحدها مع شيوينغا، أزالت قطارة الوريد والقسطرة الوريدية المركزة لزوجها، مما تسبب في نزيف غزير.

وأجبرت ماري زوجها على ترك فراش المستشفى وحاولت توجيهه إلى خارج المكان لكن حرسه الأمني اعترض طريقها.

وتتهم ماري شيوينغا أيضاً بغسيل نحو مليون دولار، ونقلها إلى جنوب إفريقيا، بتهمة دفعها المبلغ مقابل بضائع، لم تجلبها أبداً إلى زيمبابوي.