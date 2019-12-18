مايا دياب تستقبل عام 2020 في مصر.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: تحتفل النجمة اللبنانية مايا دياب بليلة رأس السنة لهذا العام مع الجمهور ومحبّيها في مصر.
ومن المقرر أن تحيي مايا حفلاً غنائياً ساهراً في منتجع Dusit Thani في القاهرة ليل 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مايا طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “ربع ساعة”، من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.
وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
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