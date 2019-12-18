الفنان تامر حسني يطرح التسامح على موقع "اليوتيوب"

طرح الفنان تامر حسني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كليب جديد بعنوان "التسامح".

تامر حسني خلال الفيديو، خلال إحيائه لعدد من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي، منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات.

ومن ناحية أخرى بدأ الفنان تامر حسني تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا"، والمقرر عرضه 2020 .

يذكر أن فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن و سينرجى فيلمز، ويشاركة البطولة الفنانون: "سوسن بدر وماجد الكدوانى وحلا شيحه".

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كما يستعد تامر حسني لطرح فيلمه الجديد الفلوس خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يشاركه في البطولة عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وزينة.

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