لم يهتم الكثير من النجوم بتهنئة محمد الشرنوبي بخطوبته من راندا رياض مديرة أعمال النجمة أنغام، وذلك رغم إعلانه عن الخبر من خلال حسابه على إنستغرام .

ورغم تلقيه التهنئة من العشرات من متابعيه، لم تهنئه سوى 3 نجمات بكتابة تعليقات بها جملة :" ألف مبروك"، اولهن: هنا الزاهد وكارمن سليمان وأسماء أبو اليزيد.

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من ناحية أخرى، ينتظر الشرنوبي عرض فيلم بنات ثانوي ويتعاون من خلاله مع عدد من النجوم منهم جميلة عوض وهنادي مهنى ومايان السيد.

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