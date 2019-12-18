نسرين أمين تنشر الصورة الأولى من كواليس "يوم 13"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ظهرت الصورة الأولى لأبطال العمل المشاركين بفيلم "يوم 13" الذي يجمع بين الممثلتين دينا الشربيني ونسرين أمين التي نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" أول صورة من كواليس التصوير، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "الحمد لله أول يوم تصوير فيلم (يوم ١٣) مع المنتج والمخرج الكبير وائل عبد الله وأحلى أصدقاء...ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".

يشار إلى أن العمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وهو يجمع في بطولته إلى "الشربيني وأمين" كل من أحمد داود وجومانا مراد وأروى جودة ومحمد شاهين.



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