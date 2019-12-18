شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض « عنتر المفلتر » لـ طارق العلي في موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مواعيد عرض مسرحية "عنتر المفلتر"، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سيتم عرضها على مسرح بكر الشدي بالعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك أيام 18 و19 و20 و21 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة العمل، كل من الفنان الكويتى طارق العلي، جمال الردهان، أحمد الفرج، هند البلوشي، ميس قمر، عبد الله، ش البصيري، شيماء قمبر، شملان المجيبل، مصطفي محمود، ومن تأليف عيسى أحمد، وإخراج مشاري المجبيل.

يذكرأن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.