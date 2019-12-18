شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف عن أغنيته الجديدة من ألبومه "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبي حكيم، أغنيته الجديدة من ألبومه "الراجل الصح"، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

من ناحية أخرى، انتهى حكيم من تسجيل ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبد سليم، وشريف حمدان، ومحيى حوار، وباسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفى حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن حكيم طرح مؤخرا أول أغانى ألبومه الجديد بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، وهى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.