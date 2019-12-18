شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على مشاركة جمهورها، بصور جديدة من حفلتها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وسرعان منا خطفت النجمة اللبنانية قلوب وإعجاب جمهورها بالصور التي نشرتها وظهرت فيها وهي ترتدي فستان "أحمر" اللون وطويل، وحصدت عشرات الآلاف من الإعجابات.

وفى سياق متصل، تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسنى، بينما أحيت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، والنجم محمود العسيلى، السبت، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك على إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، فى القاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما، وذلك قبل أن تستعد لحفلها المقبل فى السعودية.