شكرا لقرائتكم خبر عن الحب القاتل .. بعد العشق والرومانسية خداع وقتل في برومو مسلسل You والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن التريلر الرسمى للموسم الثانى من المسلسل المنتظر You، والمقرر بدء عرضه يوم 26 ديسمبر الجارى، من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.

استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين

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عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقة ليكون معها.

عرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".

كما كشفت التقاريرالأولية أن الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، سيصل إلى منصة البث نيتفلكس في يناير من العام المقبل 2020، وفقا لما نشر على موقع " popculturetimes".

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي، وبحسب المسلسل لإخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن شخصياتهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذوطابع يُشيرإلى التحدي والاحتراف.