شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام، جمهوره، بصورة من كواليس استعداداته مع النجمة أمينة خليل، لفيلم لص بغداد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر الثنائي وهما يتدربان على القفز بالـ "الباراشوت"، وكتب: "أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً.. الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه ٣ سنين، على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كدة، وإضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد".

ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائى، بصحبه عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس.

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأ حداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.