شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا، جمهوره، بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم العنكبوت، على صفحته الرسمية بانستجرام، وكتب "خلص الكلام".

وسرعان ما هنأه جمهوره على فيلمه الجديد، وكانت في مقدمة المهنئين الفنانة غادة عبد الرازق التي كتبت في التعليقات "ربنا يكرمك يا رب، حبيبي"، وأشاد الكثيرين من جمهور السقا باللوك الجديد الذي يظهر من خلاله في الفيلم الجديد.

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فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.