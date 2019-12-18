شكرا لقرائتكم خبر عن "البيت الفنى" يكشف عن أفيش "البخيل" قبل عرضها على مسرح أوبرا ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسرح الشباب التابع للبيت الفنى للمسرح عن أفيش مسرحية البخيل للكاتب الكبير مولير قبل عرضها خلال الأيام المقبلة على مسرح أوبرا ملك، ضمن سلسلة من العروض المسرحية الجديدة لمسرح الدولة، ومن إخراج خالد حسونة .

البخيل من أبرز أعمال موليير وتتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازى الغنى (هاربجون) الذى يتصف بالبخل الشديد على أسرته التى عانت منه، فحبه للمال جعله يرفض حق ابنه وابنته لاختيار شركائهما فى الحياة ويسعى لتزويجهما من أغنياء حتى وإن كانوا يكبرهما سنا.

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هذه المسرحية كتبها موليير 1668، وهى من روائع المسرح العالمى فى كل عصوره وربما كانت أفضل مسرحية كوميدية كتبها عبقرى الكوميديا موليير .

موليير مؤلف كوميدى مسرحى، وشاعر فرنسي، أحد أهم أساتذة الكوميديا فى تاريخ الفن المسرحى الأوروبى مثل حوالى 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة فى تصوير الشخصيات وبالأخص فى تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، من أشهر مسرحياته: طرطوف، وعدو البشر.